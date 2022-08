Auto überschlägt sich nach Reifenplatzer auf A8 bei Burgau

Zu langen Staus kam es am Sonntagabend auf der A8 in Höhe Burgau. Dort hatte sich ein Auto überschlagen, nachdem ein Reifen geplatzt war.

Zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ereignete sich am Sonntagabend ein Unfall, der in Richtung Stuttgart zu starken Verkehrsbehinderungn führte. Ein 26-Jähriger war mit seinem Wagen laut Polizei kurz nach 19 Uhr auf der A8 Höhe Unterknöringen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Als plötzlich der hintere linke Reifen platzte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte nach rechts in die Böschung und überschlug sich. Nach etwa 300 Metern blieb der Mercedes quer zur Fahrtrichtung auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen stehen.

A8-Unfall bei Burgau: Beide Insassen werden medizinisch behandelt

Beide Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig leicht verletzt verlassen. Die Beifahrerin wurde später mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer konnte vor Ort ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr aus Burgau rückte mit Kräften zur Unfallstelle aus. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber bot seine Hilfe an und landete auf der Autobahn. Hierzu musste die Autobahn kurzfristig für den gesamten Verkehr in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Der total demolierte Wagen wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf circa 23.000 Euro. (AZ)