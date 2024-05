Autofahrer verursacht Unfall in Burgau und flieht

Der 17-jährige Fahrer eines Mopedautos weicht einem anderen Pkw aus, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei wird sein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flieht.

Der 17-jährige Fahrer eines Mopedautos musste am Dienstagabend in Burgau einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden, der andere Autofahrer floh. Laut Polizei war der 17-Jährige zwischen 19 und 19.15 Uhr auf der Mindelstraße unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Dieser fuhr mit seinem 45-km/h-Auto in Richtung Bleichstraße. Rund fünf Meter vor der Kreuzung fuhr der junge Mann an einem rechts geparkten Pkw vorbei. In diesem Moment bog ein Pkw von der Bleichstraße in die Mindelstraße ein. Der Pkw kam beim Abbiegen leicht auf die Gegenspur, auf welcher sich der Jugendliche befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 17-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links aus. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den linken Bordstein. Der entgegenkommende Pkw fuhr anschließend weiter. An dem Mpedauto entstand durch den Anstoß an den Bordstein ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Von dem flüchtenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen Pkw handelte. (AZ)