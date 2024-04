Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Burgau

Ein Mann fährt mit seinem Auto aus seiner Grundstücksausfahrt und nimmt einem 18-Jährigen die Vorfahrt. Ein Alkoholtest ergibt: Er hatte mehr als 0,5 Promille.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend in Burgau einen Unfall verursacht. Ein 46-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in die Industriestraße ein und nahm dabei einem 18-Jährigen die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde niemand verletzt, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei dem Unfallverursacher an. (AZ)

