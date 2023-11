Lastwagen wird auf Parkplatz gerammt: Anderer Fahrer flüchtet

Mit größerem Aufgebot rücken Polizei und Rettungsdienst nach Offingen aus, da von einem Unfall mit Verletzten die Rede ist. Tatsächlich entstand nur Blechschaden.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein Lkw-Fahrer Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden. Anfangs lautete die Mitteilung, dass es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen sei, dies bewahrheitete sich aber nicht, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Kreisstraße bei der Radlertankstelle geparkt hatte und dort nächtigte, wurde von einer Erschütterung geweckt. Er konnte einen anderen Lkw mit einem grauen Anhänger erkennen, der sein Fahrzeug angefahren und beschädigt hatte, dann aber in Richtung Peterswörth weiterfuhr. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Da es in der ersten Mitteilung geheißen hatte, dass der Verkehrsunfall auf der Donaubrücke sei, mehrere Lastwagen beteiligt seien, und eine Person eingeklemmt sei, waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort. Die anderen beteiligten Einsatzkräfte konnten allerdings recht bald wieder zurückfahren. (AZ)