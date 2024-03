Burgau, Memmingen

Hat der Brandstifter in seinem eigenen Wohnhaus Feuer gelegt?

Das Amtsgericht Memmingen beschäftigt sich an mindestens drei Verhandlungstagen mit einer Brandserie in Burgau im vergangenen Sommer.

Plus Am zweiten Verhandlungstag zeigt sich das Ausmaß der Brandserie in der Nacht des Storchenfestes in Burgau. Ein Feuerwehrmann im Einsatz erkannte den Beschuldigten.

Von Sophia Huber

5500 Euro Schaden sind nicht wenig, doch viel schlimmer ist es für den 72-jährigen Rentner aus Burgau, dass er sein ganzes Hab und Gut im Keller, darunter viele Erinnerungen an seine verstorbene Frau, verloren hat. "Es waren persönliche Dinge", schildert er dem Schöffengericht in Memmingen. Persönliche Dinge, die in der Nacht des 18. Juni 2023 den Flammen zum Opfer fielen.

Im Sommer 2023 gab es eine Brandserie in Burgau. Verantwortlich dafür soll ein inzwischen 24-Jähriger sein. Foto: Mario Obeser (Archiv)

Zwischen dem 18. Juni und dem 28. August 2023 ist es in Burgau zu insgesamt sechs Bränden gekommen. Verantwortlich dafür soll ein inzwischen 24-Jähriger aus dem Landkreis sein, der als Angeklagter vor dem Memminger Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Nicolai Braun bisher keine Angaben zu seinen angeblichen Taten macht.

