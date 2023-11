Burgau

vor 19 Min.

Nikolauskonvoi rollt mit Hilfsgütern von Burgau nach Rumänien

Plus Gut 40 Ehrenamtliche sind mit Lastwagen, Sprinter und einem Bus am Freitagmorgen vom Burgauer Eisstadion aus gestartet, um Bedürftige in Rumänien zu unterstützen.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Es ist kalt und verregnet am Freitagmorgen vor dem Burgauer Eisstadion. Vor dem Eingang tummeln sich Menschen in gelben Warnwesten und roten Zipfelmützen. Der Parkplatz gleicht dem Betriebsgelände einer Spedition, auf dem fünf schwere Sattelschlepper und mehrere Sprinter stehen. Die Stimmung bei den Nikoläusinnen und Nikoläusen ist trotz des Regens ausgelassen. Erleichterung macht sich breit, denn hinter ihnen liegen monatelange Vorbereitungen für den jährlichen Hilfskonvoi nach Craiova im Süden Rumäniens. Kinder, Jugendliche und Familien erhalten auf diese Weise dringend benötigte Hilfspakete. Die Aktion des Vereins Hinsehen und Helfen sei eine logistische Herausforderung, wie der Pressesprecher des Vereins, Wolfgang Söll, sagt.

Die Päckchen und Pakete, die in den vergangenen Wochen gespendet worden sind, brachten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu den unterschiedlichsten Lagerhallen, die im Landkreis Günzburg verstreut liegen, erklärt Söll. Dort wurde sortiert, gepackt und beladen. Rund 1800 Weihnachtspäckchen für Kinder, 55 Tonnen Lebensmittel, etwa 1000 befüllte Schultaschen, aber auch gebrauchte Fahrräder, Rollstühle, Rollatoren und vielen Spielsachen wurden auf die LKWs geladen. "Das ist eine logistische Mammutaufgabe, die auch aufgrund der jahrelangen Erfahrung gut gelöst wurde", berichtet Söll.

