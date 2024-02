Mit den Kindern ohne Gurt auf dem Schoß: Überbesetzter Kleinbus kontrolliert

Die Verkehrspolizei Günzburg findet elf Leute in einem Kleinbus mit acht Sitzen vor. Und das war nicht alles. Ein Hund kam nach der Kontrolle an der A8 ins Tierheim.

Als "ein regelrechtes Füllhorn an Verstößen" hat sich die Kontrolle eines Kleinbusses aus dem südosteuropäischen EU-Raum am Freitagvormittag entpuppt. So schreibt es die Polizei in ihrem Bericht. Zunächst sei das Fahrzeug Passanten an der Rastanlage Burgauer See aufgefallen, da deutlich mehr Personen eingestiegen sein sollen, als Sitzplätze vorhanden waren. Bei der späteren Kontrolle des 26-jährigen Fahrers durch die Verkehrspolizei Günzburg, konnten insgesamt elf Insassen im Achtsitzer festgestellt werden. Mehrere Kinder waren ohne jegliche Sicherung auf dem Schoß der Erwachsenen mitgefahren und es wurden Sicherheitsgurte festgestellt, die nicht funktionierten.

Der Hund ist im Tierheim im Kreis Neu-Ulm gelandet

Einer der Mitfahrer führte laut Polizeibericht einen Hund ohne entsprechenden EU-Heimtierpass und Impfnachweisen mit sich. Die Fahrt endete damit in Oberelchingen. Es wurde ein Fahrzeug aus Frankreich geschickt, um die überzähligen Insassen abzuholen. Der Hund musste nach Rücksprache mit dem Landratsamt Neu-Ulm für mehrere Wochen in Quarantäne da der Tollwutschutz nicht gewährleistet war. Der Eigentümer entschloss sich jedoch dann den Hund direkt im Tierheim abzugeben, "da ihm alles zu umständlich war", die die Beamten der Verkehrspolizei es schildern. Der Fahrer und der mitfahrende Fahrzeughalter entrichteten Bußgelder im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)