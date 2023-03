Burgau

06:30 Uhr

Schwarzbau im Nachhinein genehmigt: Stadt klagt gegen Landratsamt

Plus Der Stadtrat Burgau diskutierte heftig über eine Entscheidung des Landratsamts zu einem Anbau - und will klagen. Eine Folge könnte sein: Der Bauherr muss abreißen.

Von Ralf Gengnagel

Wenn es um die Erweiterung eines Wohnhauses geht, klingt es eigentlich nicht danach, als würde ein Bauantrag dafür in eine längere Diskussion münden - wäre der Anbau nicht schon fertig. Immer wieder kommt es vor, dass mit einer Baumaßnahme schon begonnen wird, bevor bei Kommunen ein Antrag eingereicht, geschweige denn genehmigt wurde. So ähnlich lief es auch beim Bau eines Wohnhauses in der Binsentalstraße ab. Der Burgauer Stadtrat hatte sich damit bereits vor einem Jahr auseinandergesetzt und den Antrag für einen Anbau im Nachgang nicht genehmigt. Jetzt landete der Sachverhalt wieder auf dem Tisch der Rätinnen und Räte. Das Landratsamt Günzburg hat inzwischen das fehlende Einvernehmen ersetzt und den Anbau somit genehmigt - dagegen will die Stadt nun klagen.

