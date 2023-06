Burtenbach denkt über ein Energiekonzept nach

Der Markt Burtenbach möchte den Ausbau erneuerbarer Energien steuern und forcieren. Dabei sollen auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden.

Bereits in der Februar-Sitzung hatte sich der Burtenbacher Marktgemeinderat ausführlich mit der strategischen Ausrichtung wie auch mit den Steuerungsmöglichkeiten beim Ausbau erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet auseinandergesetzt. Ziel sollte sein, dabei auch die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Ein möglicher Weg dazu wäre, einer Bürgerenergiegenossenschaft beizutreten, die bei der Umsetzung der jeweiligen Projekte fachlich unterstützt.

In der Vergangenheit hatten Gespräche mit der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) mit Sitz in Schrobenhausen stattgefunden. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats stellten Manfred Rößle vom Vorstand der BEG und Jürgen Schweizer, Regionalbeauftragter der BEG für den Landkreis Günzburg, Details vor. Ein Vorteil des Marktes Burtenbach: Er verfügt neben seinem Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk (GEW) über ein eigenes Netz und auch Flächen sind vorhanden. Anders als bei den in der Energieversorgung in Deutschland herrschenden monopolarartigen Strukturen würde der Markt mit der Realisierung eigener Projekte mitentscheiden, unter Beteiligung der Bürgerschaft fänden diese zudem eine weitaus höhere Akzeptanz.

Ziel ist, dass sich Burtenbach energetisch selbst versorgt

An die Stelle externer Endenergie könnten heimische Energiequellen, Technologien und Dienstleistungen treten, gleichzeitig könnte der Markt aus Gewerbesteuern, anteiligen Einkommensteuern, wie auch aus Pacht oder durch Eigenbetrieb Einnahmen generieren. Die BEG würde bei der Erstellung eines Energiekonzepts verschiedene Module für eine Projektierung anbieten.

Welche Möglichkeiten würden sich für den Markt Burtenbach und in Verbindung mit der GEW anbieten? Ziel sollte nicht nur sein, sich energetisch selbst zu versorgen, sondern sozusagen zum Energie-Exporteur zu werden, beispielsweise für die nächste größere Stadt, in der aufgrund nicht vorhandener Flächen keine Möglichkeiten dazu vorhanden seien, so Manfred Rößle. Anhand von Beispielen von bereits in Kooperation mit der BEG entstandener Projekte ging Rößle auf die jeweiligen Module ein, beginnend mit einer Bestandsanalyse, Photovoltaik-Dach- oder -freiflächen, kaltem oder heißem Nahwärmenetz, bis hin zur Windenergie.

Bürgermeister Roland Kempfle rechnet mit langjährigem Prozess

Einen Beschluss zur Erstellung eines Energiekonzepts in Verbindung mit einem oder mehreren Modulen fasste der Marktgemeinderat nicht. Zunächst gehe es darum, sich mit den jeweiligen Modulen Schritt für Schritt auseinanderzusetzen, um sagen zu können, was für Burtenbach Sinn mache, so Bürgermeister Roland Kempfle. Es werde ein Prozess sein, der sich über die nächsten zehn bis 15 Jahre hinziehe und worüber das Gremium entscheiden müsse.

Einem Antrag zur Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Mindeltals gab der Marktgemeinderat mehrheitlich nicht statt. Darin geht es um die Erweiterung einer bestehenden Grube. Dafür hatte zwar der Bedarf nach Rohstoffen gesprochen, andererseits gab es Bedenken hinsichtlich einer Ausweitung der Abbautätigkeit. Mit dem Bebauungsplan habe der Markt die Möglichkeit, dies zu steuern. Einem Antrag zur Errichtung einer Hochfrequenzanlage auf dem Betriebsgelände der Firma Kögel gab der Marktgemeinderat seine Zustimmung. Auch um Zuschüsse ging es: Den Anträgen des Musikvereins Freihalden-Oberwaldbach für die Beschaffung von Trachtenhüten, des Obst- und Gartenbauvereins Burtenbach für die Erneuerung eines Zauns sowie des TSV Burtenbach für eine Beregnungsanlage wurde gemäß den Zuschussrichtlinien zugestimmt.