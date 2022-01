Nach Unfall in Burtenbach fahndet Polizei nach einem Kleintransporter

Eine Zeugenaussage grenzt den Kreis der unbekannten Unfallverursacher ein, die in Burtenbach eine Gartenmauer angefahren haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Polizei fahndet nach Unfallflüchtigen, die sich in Burtenbach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatten. Laut Polizei informierte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr eine Nachbarin einen Bewohner in der Burtenbacher Weinbergstraße, dass ein Lieferwagen an dessen Gartenmauer gefahren sei. Als dieser an der besagten Stelle tatsächlich einen Schaden erkannte, verständigte er die Polizei. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich nach Zeugenaussagen um einen gelben Kleintransporter. Ein Fahrzeug der Post schlossen die ermittelnden Beamtinnen und Beamten aus. Sie bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer, die gegen 12.30 Uhr Beobachtungen in der Weinbergstraße gemacht haben, sich unter Telefon 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)