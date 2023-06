Burtenbach

vor 49 Min.

Polizei: Vandalismus in Burtenbach war keine Zufallstat

Plus So ermittelt die Polizei nach dem Sprayer-Angriff auf ein Haus in Burtenbach. Warum sie von einer gezielten Aktion in der ruhigen Wohngegend ausgehen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Noch verfolgt die Burgauer Polizei keine heiße Spur. Die Beamten suchen nach möglichen Zeugen für die Straftat, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer ruhigen Wohngegend in Burtenbach zugetragen hat. Der Burgauer Polizeichef äußert sich zu den Ermittlungen.

In der "Residenz Amadeus" wohnen Dauermieter, und es halten sich Feriengäste auf, die über entsprechende Online-Portale eine Wohnung oder ein Appartement gebucht haben. Doch offenbar hat niemand von den Bewohnern mitbekommen, wie das Haus des Eigentümers fast rundherum mit roter und schwarzer Farbe besprüht worden ist. Der Schaden bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen