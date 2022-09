Unfall in Burtenbach: Auto missachtet Vorfahrt eines Radfahrers

Ein 35-Jähriger will in eine Hofeinfahrt einbiegen, aber missachtet dabei die Vorfahrt eines Radfahrers. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend in Burtenbach ereignet. Gegen 18 Uhr befuhr ein 35-Jähriger laut Angaben der Polizei mit seinem Pkw die Hauptstraße in nördlicher Richtung. Er wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines entgegenkommenden 32-jährigen Radfahrers.

Vorfahrt bei Burtenbach missachtet, 2000 Euro Schaden

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Radfahrer leicht verletzt, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 2000 Euro, so die Polizei Burgau. (AZ)