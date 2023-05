Vorfahrt missachtet: Motorrad prallt gegen Pkw

Weil ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtete, prallte dessen Maschine nach einem Bremsmanöver an das Auto. Der Fahrer des Motorrads wurde leicht verletzt.

Am Montagmittag gegen 15.30 Uhr ist es in Burtenbach zu einem Motorradunfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Motorrad in Burtenbach von Münsterhausen kommend in Richtung Ortskern unterwegs. Dabei missachtete nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der von der Straße Torberg nach links in die Hauptstraße einbog, dessen Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer seine Maschine stark ab. Dabei kam er ins Schleudern und stürzte. Sein Kraftrad rutschte auf der Straße weiter und prallte gegen den Pkw.

An der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro. Foto: Thomas Burghart

Nach Angaben der Polizei zog sich der Fahrer des Motorrads Prellungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 6000 Euro. (AZ)