Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Dürrlauingen

Eine 55-jährige Autofahrerin muss in Mindelaltheim verkehrsbedingt anhalten. Weil ein hinter ihr fahrendes Auto auffährt, gab es zwei verletzte Personen.

In Mindelaltheim kam es am vergangenen Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte, war eine 29-Jährige mit ihrem Kleintransporter auf der Ortsdurchfahrt in südlicher Richtung unterwegs. Sie übersah, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug von dessen 55-jähriger Fahrerin abgebremst wurde, um nach rechts in ein Grundstück abzubiegen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. (AZ)