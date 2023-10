Die Basis stimmt beim ESV Burgau - 5:0 in Ottobrunn

Plus Der neue Torwart des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau absolviert das erste Auswärtsspiel dieser Runde "zu Null". Dennoch gibt es ein paar Kritikpunkte.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat sein erstes Auswärtsspiel der Saison 23/24 gewonnen. Die Eisbären besiegten den ERSC Ottobrunn in dessen Freiluftstadion 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

Zwischen den Burgauer Pfosten stand erstmals Philipp Schnierstein. Der Goalie ließ sich nicht überwinden und feierte damit einen sogenannten Shutout. Das stand kurz vor Schluss auf der Kippe, doch Schnierstein klaute mit seiner ganzen Routine dem Ottobrunner Angreifer Tobias Feilmeier die Scheibe vom Schläger und hielt so seinen Kasten sauber.