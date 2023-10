Eishockey

26.10.2023

Der ESV Burgau muss erst mal die Bude dichtmachen

Plus Das 1:12 gegen Sonthofen hat offenbart, worauf Eishockey-Landesligist ESV Burgau besonders achten muss. Der erste Einsatz eines Neulings schürt nun Hoffnungen.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Mit zwei Teams aus der Peripherie der Landeshauptstadt München bekommt es Eishockey-Landesligist ESV Burgau in diesen Tagen zu tun. Am Freitag ab 20.15 Uhr gastieren die Eisbären beim ERSC Ottobrunn und am Sonntag kommen die Germering Wanderers in den Burgauer Eispalast beim Gsundbrunnenbad. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Warum Philipp Schnierstein den Start verpasste

Seine ersten Punktspiele im Eisbären-Trikot wird dann Torwart Philipp Schnierstein bestreiten. Der Routinier, der erst kurz vor der Saison bei den Eisbären angeheuert hatte, befand sich in den Partien gegen Fürstenfeldbruck und Sonthofen noch im Urlaub. Dieser Trip war schon vor seinem Engagement in Burgau geplant gewesen und so verpasste der Goalie den Auftakt in die Spielzeit 23/24.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen