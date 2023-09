Freihalden

Freihalden: Täter gelingt es, Geld von fremdem Konto zu überweisen

Wer hat Geld vom Konto eines Mannes aus Freihalden an einen in Irland sitzenden PC-Versandhändler transferiert? Diese Frage versucht gerade die Polizei Burgau zu klären.

Der dreistellige Betrag geht an einen Händler für PC-Spiele in Irland. Die Polizei ermittelt in dem dubiosen Fall.

Ein Mann aus Freihalden (Marktgemeinde Jettingen-Scheppach) erstattete am Sonntagvormittag Anzeige bei der Polizei Burgau. Er hatte bei der Durchsicht seiner Kontoauszüge festgestellt, dass sein Konto mit einem niedrigen dreistelligen Betrag belastet wurde. Allerdings hatte er diesen Betrag nicht angewiesen. Der Empfänger war ein Versandhändler für PC-Spiele in Irland. Wer dort sein Spiel auf Kosten des Geschädigten bezahlt hat, ermitteln nun Beamte der Polizei Burgau. (AZ)

