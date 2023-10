Der SC Bubesheim feiert einen Arbeitssieg

Plus Der SC Bubesheim gewinnt das Kreisliga-Duell gegen den TSV Balzhausen verdient, aber mit Mühe 2:0. Auch der neue Trainer des unterlegenen Teams sieht Positives.

Einen Arbeitssieg gefeiert hat Fußball-Kreisligist SC Bubesheim im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Balzhausen. 100 Zuschauer waren bei anhaltendem Regen auf das Bubesheimer Sportgelände gekommen. Nach dem 2:0 mischt der Bezirksliga-Absteiger unverändert im oberen Tabellendrittel mit – umso mehr, da der SCB bis zu zwei Begegnungen mehr auszutragen hat als die Konkurrenten. Die Balzhauser dagegen bleiben am Tabellenende.

Balzhausens Neu-Trainer Markus Deni war mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotz des 0:2 zufrieden, sah einen Schritt nach vorne und sagte: „Wir haben das taktisch gut gemacht. Die Jungs haben umgesetzt, was wir besprochen haben. Wir haben es Bubesheim sehr schwer gemacht.“