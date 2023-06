Fußball

vor 20 Min.

Der TSV Behlingen-Ried steigt aus der Fußball-Kreisklasse ab

Plus Eine schwache Leistung und ein frühes Gegentor im Spiel um den Klassenerhalt stürzen den TSV Behlingen-Ried in die A-Klasse.

Von Uli Anhofer

Der TSV Behlingen-Ried ist nach fünf Spielzeiten in der Fußball-Kreisklasse in die A-Klasse abgestiegen. Im Auwaldstadion zu Lauingen verlor die Mannschaft von Trainer Günther Reitmaier das entscheidende Relegationsspiel gegen den TSV Unterringingen 0:1. Das Tor des Tages fiel bereits in der ersten Minute.

400 Fans in Lauingen

400 Zuschauende sahen eine schwache Partie. Dass die Begegnung im Lauinger Auwald kein fußballerischer Leckerbissen sein würde, war eigentlich schon vor dem Anpfiff absehbar gewesen. Zu schwach hatten beide Mannschaften im Saisonverlauf agiert. Der TSV Unterringingen sammelte in der Spielgruppe Nord 2 in 26 Partien ganze 14 Pünktchen, die Behlinger waren in der West 1 nach ebenso vielen Begegnungen nur drei Zähler besser. Vom rettenden Ufer trennte beide Mannschaften eine ganze Menge.

