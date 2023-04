Der VfR Jettingen ist klarer Favorit im Finale um den Kreispokal

Am Maifeiertag geht’s für den Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen um den Einzug in den Verbandspokal. Im Endspiel auf Kreisebene wartet ein Kreisklassist.

Für wen wird der 1. Mai 2023 zum Pokal-Feiertag? Zum Totopokal-Endspiel im schwäbischen Fußball-Kreis Donau stehen sich der Kreisklassist SpVgg Deiningen und der Bezirksligist VfR Jettingen gegenüber. Schiedsrichter Maximilian Wirkner (FC Mertingen) wird die Begegnung im Ries um 15 Uhr anpfeifen. Anschließend geht es zwischen beiden Kontrahenten um weit mehr als die sportliche Ehre.

100 Euro und ein Wunschlos

Für den Sieger gibt es 1000 Euro vom namengebenden Sponsor und den Einzug in die Totopokal-Hauptrunde 23/24 auf Verbandsebene. Dort wartet auf jeden der 22 Kreispokal-Gewinner per Wunschlos eine Spitzenmannschaft aus dem Freistaat.

Die Gastgeber werden ausgeruht ins Endspiel starten. Ihr Punktspiel gegen die SpVgg Minderoffingen fand bereits am Karsamstag statt. Auch das Selbstbewusstsein stimmt im Team von Trainer Thomas Ranftl. Immerhin stehen die Seinen aktuell an der Spitze der Kreisklasse Nord 1. Der Coach hat derzeit keine verletzten Spieler. Fraglich ist momentan nur noch, ob die Sperre für Jan Meyr (er sah am 16. April im Spiel gegen den TSV Mönchsdeggingen die Rote Karte) auch für den Totopokal gilt. Torjäger Nummer eins bei den Gastgebern ist Robin Welchner, der in 22 Liga-Begegnungen 19 Treffer und in vier Pokal-Partien drei der acht Deininger Tore erzielt hat. Ihn aus der Partie zu nehmen wird eine herausfordernde Aufgaben für die allerdings meistens sattelfeste Jettinger Defensive.

Samstag Bezirksliga, Montag Kreispokal

Allerdings werden die Spieler aus dem Landkreis Günzburg wohl noch das am Samstag, 29. April, anstehende Punktspiel beim SV Wörnitzstein-Berg in den Beinen haben, wenn sie sich auf den Weg ins Ries machen. In Donauwörth geht es für sie immerhin um die Chance auf die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga; da zeichnet sich alles andere als ein lockerer Mannschaftsausflug ab. Umso erstaunlicher ist, dass die VfR-Verantwortlichen keine Verlegung dieser Partie beantragt haben.

Dennoch stellt sich die Favoritenfrage nicht wirklich. Zwei Spielebenen haben die Jettinger Vorsprung. entsprechend bescheiden formuliert der Deininger Coach: „Die Rolle des Außenseiters nehmen wir gerne an und wir möchten ein gutes Spiel abliefern. Glück, Wille und Tagesform entscheiden. Wir müssen fokussiert sein und an die Leistungsgrenze gehen.“

Der VfR Jettingen holte 2020 den Kreispokal

Beide Finalisten haben schon gute Erfahrungen mit Mannschaften aus der Region ihres Gegners gemacht. Die SpVgg Deiningen gewann 2018 das Endspiel gegen den FC Mindeltal 2:1 und der VfR Jettingen setzte sich 2020 nach Elfmeterschießen beim FSV Reimlingen durch.