Grün-Weiß Ichenhausen trennt sich von Trainer Robert Nan

Plus Beim Kreisligisten FC GW Ichenhausen sind nicht alle derselben Ansicht, warum es so schlecht läuft. Der Sportleiter sagt aber: „Wir mussten etwas unternehmen“.

Robert Nan ist nicht mehr Trainer des FC Grün-Weiß Ichenhausen. Sportvorstand Uli Hammerschmidt entließ den Coach im unmittelbaren Vorfeld der Partie bei der SSV Dillingen – nach 14 Spielen, in denen die Mannschaft nur zwölf Punkte sammelte. Tiefpunkt der Talfahrt war sicher die 0:8-Klatsche bei Nans früherem Verein SpVgg Wiesenbach.

„Uli Hammerschmidt hat mir gesagt, dass die Spieler nicht verstehen, was ich von ihnen will. Das sah ich natürlich völlig anders“, gibt der demissionierte Coach Auszüge aus dem Entlassungsgespräch wieder.