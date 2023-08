Fußball

17:55 Uhr

Heinrich Welscher vom SC Ichenhausen: „Glücklich, dass es wieder losgeht“

Plus Nach einem Jahr Pause rollt beim SC Ichenhausen wieder der Fußball. Was der Vorsitzende und Abteilungsleiter Heinrich Welscher zum Neustart des Vereins in der B-Klasse West 1 sagt – und wo die Reise hingehen soll.

Von Alois Thoma

Ein Jahr lang ruhte beim SC Ichenhausen der Fußball, nachdem die erste Mannschaft im Anschluss an die Saison 21/22 aus der Landesliga und aus dem Spielbetrieb abgemeldet worden war. Am Samstag, 12. August 2023, gibt es nun einen Neustart auf der untersten Spielebene. Herr Welscher: Wie froh sind Sie, dass wieder etwas geht beim SCI – auch wenn es vorerst „nur“ in der B-Klasse West 1 ist?

Heinrich Welscher: Sicher freue ich mich. Meine erste Amtshandlung als SCI-Vorsitzender war die Abmeldung der Landesligamannschaft und jetzt bin ich natürlich froh, dass wir wieder eine Mannschaft für den Punktspielbetrieb melden konnten.

