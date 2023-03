So will die SG Reisensburg-Leinheim den Kreisliga-Klassenerhalt schaffen

Plus Kreisligist SG Reisensburg-Leinheim verpflichtet acht neue Fußballer. Der Verein setzt im Frühjahr 2023 aber nicht nur auf den internen Konkurrenzkampf.

Mit dem Nachholspiel zwischen dem SC Altenmünster und der SG Reisensburg-Leinheim startet die Fußball-Kreisliga West in die Frühjahrsrunde. Die Partie wird am Sonntag, 19. März 2023, um 15 Uhr angepfiffen.