19-Jähriger rastet gegenüber Polizei aus und ärgert Günzburger Richter

„Wissen Sie, was das schlimmste Delikt ist?“, fragte Walter Henle den jungen Mann auf der Anklagebank. „Sie haben mir eine Stunde meiner Lebenszeit gestohlen“, erklärte der Günzburger Amtsgerichtsdirektor. Mit diesem philosophischen Beitrag begann die Verhandlung gegen einen 20-Jährigen, der im Alkoholrausch völlig ausgerastet war und sich mit der Polizei angelegt hatte. Fällt der Angeklagte noch einmal negativ auf, droht ihm mindestens Jugendarrest.