Günzburg

12:00 Uhr

50 Jahre Kommunalpolitiker: Fünf wahre Geschichten über Anton Gollmitzer

Plus Seit 50 Jahren ist Anton Gollmitzer, der Dritte Bürgermeister der Stadt Günzburg, in der Kommunalpolitik verwurzelt. Spaß sei dabei nie zu kurz gekommen, verrät der 81-Jährige.

Von Till Hofmann

Der Schalk saß dem langjährigen Kommunalpolitiker Anton Gollmitzer ( Freie Wähler) immer schon im Nacken. Kürzlich ist er von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig für 50 Jahre Engagement in seiner und für seine Heimatstadt Günzburg geehrt worden. Gollmitzer will, wie er selbst sagt, "immer noch was bewegen". Dem Mann, der am 3. Dezember 82 Jahre alt wird, ist das alles "gar nicht so lange vorgekommen". Kein Wunder: "Mir ging immer alles zu langsam, das ist auch heute noch so." Nicht abgelegt hat er in all den Jahren seine Schlitzohrigkeit. Manchmal blitzt der Lausbub auf. Wir erzählen fünf wahre Geschichten von Anton Gollmitzer in seinen fünf Jahrzehnten Kommunalpolitik.

