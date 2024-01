Bauernverband ruft zu Kundgebung und Demo in Günzburg auf

Zum Auftakt der Aktionswoche wollen die Bauern aus dem Kreis Günzburg auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Das ist am Donnerstag geplant.

Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss!" startet am kommenden Montag eine Aktionswoche der Landwirte. Im Kreis Günzburg startet der Bayerische Bauernverband bereits am Donnerstag, 4. Januar, die Protestaktionen und hat eine Demo in Günzburg angekündigt.

Es ist die erste Aktion des Bayerischen Bauernverbandes im Kreis Günzburg in der aktuellen Diskussion um Kürzungen bei den Landwirten. Von der unangemeldeten Demonstration, die am Freitag vor Weihnachten in Krumbach stattgefunden hatte, hatte sich der Kreis-Bauernverband distanziert.

Demo in Günzburg: Das planen die Bauern

In der Kreisstadt Günzburg hat der Bauernverband für Donnerstag, 4. Januar, zum Protest aufgerufen. Um 14 Uhr sollen die Teilnehmenden am Volksfestplatz anreisen, wo eine Kundgebung vorgesehen ist. Anschließend soll ein Schlepperkorso durch Günzburg stattfinden. Der Bauernverband stellt seinen Mitgliedern Plakate zur Verfügung, die bei der Demo gezeigt werden sollen. "Ohne Agrardiesel keine regionalen Lebensmittel!" steht darauf.

Anlass für die Proteste sind die geplanten Einsparungen im Bereich der Land- und Forstwirschaft im Bundeshaushalt 2024. "Geht es nach der Bundesregierung, sollen die Rückerstattung der Energiesteuer beim Agrardiesel und die Befreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen von der Kfz-Steuer gestrichen werden", heißt es dazu auf der Internetseite des Kreis-Bauernverbandes. In Summe gehe es damit um Mehrbelastungen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr für die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland.

Bauern aus dem Kreis Günzburg fahren auch nach Berlin

Deswegen ist vom 8. bis 15. Januar eine Aktionswoche geplant mit Aktionen der Landwirte in den Landeshauptstädten und weiteren großen Städten in Bayern und ganz Deutschland. So soll am Montag, 8. Januar, eine Demonstration in München stattfinden, am Mittwoch, 10. Januar, in Augsburg. Höhepunkt soll eine große Demo und Kundgebung zum Start der Haushaltsberatungen im Bundestag am 15. Januar in Berlin sein.

Zur deutschlandweiten Großkundgebung am 15. Januar in Berlin sollen dann ebenfalls Landwirte aus der Region anreisen, der Bauernverband bietet den Mitgliedern kostenfreie Mitfahrgelegenheit im Bus ab Deffingen und Weißenhorn an.