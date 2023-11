16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad im Kreisverkehr Limbach

Ein Jugendlicher soll zu schnell in einen in Limbach Kreisverkehr gefahren sein, das Vorderrad blockierte und er stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Auf der Staatsstraße 2510 zwischen Günzburg und Burgau hat sich am Freitag um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 16-Jähriger leicht verletzt wurde. Das berichtet die Polizei Burgau. Der 16-Jährige soll laut den Beamten mit seinem Leichtkraftrad mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr bei Limbach eingefahren sein. Beim Abbremsen blockierte hierbei das Vorderrad und der Jugendliche fuhr über die Grünfläche des Kreisverkehrs. Im Anschluss kollidierte er mit der rechtsseitigen Schutzplanke und kam zu Sturz. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Krad entstand in Sachschaden von 500 Euro. Zudem wurde ein Feld der Schutzplanke beschädigt. (AZ)