Einbruchserie in Unternehmen im Gewerbegebiet Donauried

In der Nacht auf Donnerstag wurde in mehrere Unternehmen im Günzburger Gewerbegebiet Donauried eingebrochen. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen erlebten Beschäftigte von mehreren Unternehmen im Günzburger Gewerbegebiet Donauried eine böse Überraschung: Es wurde bei ihnen eingebrochen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen und Zeuginnen gebeten, die in der Nacht auf Donnerstag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kripo in Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (bwz)