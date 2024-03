Feuerwehrmann verursacht Unfall: Staatsanwaltschaft prüft den Fall

Mehrere Feuerwehren wurden zu einem Brand in Deffingen alarmiert. Auf dem Weg zum Gerätehaus übersah ein Feuerwehrmann auf der B16 ein Auto mit zwei jungen Frauen.

Wegen eines Brandes in Deffingen sind am Montagnachmittag mehrere Feuerwehren alarmiert worden. Auf der Anfahrt zum Feuerwehrgerätehaus übersah ein Mitglied der Feuerwehr an der B16 Höhe Riedstraße einen vorfahrtsberechtigten Pkw, in dem zwei Frauen saßen. Wie die Verkehrspolizei Günzburg weiter berichtet, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, wodurch alle Beteiligten verletzt wurden. Der 35-jährige Feuerwehrangehörige brach sich nach Angaben der Beamten den Arm und die beiden 19- und 16-jährigen Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

B16 war nach Unfall mit Feuerwehr Günzburg kurzfristig komplett gesperrt

An den Pkws entstand laut erster Schätzung insgesamt ein Schaden von rund 36.000 Euro. Die erste Absicherung der Unfallstelle übernahm eine zufällig vorbeikommende Streife der Feldjäger, berichten die Beamten. Um auslaufende Betriebsmittel zu binden, wurde auch die Feuerwehr Reisensburg hinzugerufen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw musste die B16 mehrfach kurzfristig komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Unfallaufnahme ergab, dass der Feuerwehrmann zwar mit Sonderrechten auf dem Weg zum Gerätehaus war. Die Polizei ermittelt, ob er möglicherweise die hierbei geforderte Sorgfaltspflicht verletzte, weshalb der gesamte Vorgang zur Prüfung der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Der Brand in Deffingen, zu dem die Feuerwehren gerufen wurden, ging relativ glimpflich aus, es wurden keine Menschen verletzt: Gegen 13.30 Uhr gab es eine Feuermeldung im Hauptgebäude eines Großunternehmens in Deffingen. In dem Gebäude geriet ein Trafo durch einen technischen Defekt in Brand. Vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, Deffingen und Denzingen. "Glücklicherweise konnten alle Mitarbeiter das Gebäude unverletzt verlassen", informiert die Polizei Günzburg. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. (AZ)