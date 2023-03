Gegenverkehr übersehen: Zwei Verletzte auf B16 bei Günzburg

Ein Autofahrer hat wohl beim Abbiegen von der B16 bei Günzburg den Gegenverkehr übersehen. Die Folge: Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten.

Ein 31-Jähriger befuhr am späten Freitagabend gegen 23 Uhr die B16 von Günzburg kommend in Richtung Gundelfingen und wollte nach links in die Lochfelbenstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Autos, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Wagen kam. Der 42-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Autos sowie dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. (AZ)