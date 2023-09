Günzburg verschenkt 100 Bäume an Privatpersonen: So läuft die Aktion ab

Die Sparkasse sponsert Bäume für Privathaushalte mit 10.000 Euro. Was hinter dem Projekt steckt und warum sogar mehr als 100 Menschen profitieren könnten.

Ein Zeitungsartikel über einen italienischen Bürgermeister und dessen unkonventionelle Ideen war der Auslöser einer Aktion, die in den kommenden Wochen in Günzburg läuft. Unter anderem 100 Bäume verschenkt der Italiener an Bewohner seiner Heimatstadt — und das wird in Kürze auch in der Großen Kreisstadt geschehen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach Daniel Gastl und die Familie Haage von der Baumschule Haage in Leipheim präsentieren die Gemeinschaftsaktion.

Jauernig wusste direkt nach dem Zeitungsartikel, dass die Baumspende auch für Günzburg interessant ist — und hatte mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach schnell einen Partner gefunden. "Die Sparkasse ist mehr als eine Bank und tut etwas für die Stadtentwicklung. Sie ist in dem Fall der Geldgeber, und Daniel Gastl hatte von Anfang an ein offenes Ohr für das Vorhaben", freut sich Jauernig.

Sparkasse Günzburg-Krumbach schenkt den Bürgern 100 Bäume

Mit 10.000 Euro unterstützt die Sparkasse das Projekt "Ein Baum für Dich — 100 Bäume für Günzburg", erzählt Gastl. "Wir möchten mit der Spende einen Beitrag für eine lebens- und liebenswerte Stadt Günzburg leisten und den Bürgern eine Art Geschenk machen." Günzburgs Oberbürgermeister zählt die Vorzüge von Bäumen auf, ihren Beitrag als CO 2 -Filter, als Schattenspender, als "Klimaanlage in den Städten", als Lebens- und Nahrungsraum für Insekten. Die städtische Umweltfachkraft Christine Hengler sagt: "Bäume machen Menschen einfach glücklich." Und so läuft die Baumspende-Aktion ab:

Interessierte Bürger aus der Stadt Günzburg oder ihren Stadtteilen melden ihren Baumwunsch ab sofort bei der Stadt schriftlich oder per E-Mail (umwelt@rathaus.guenzburg.de) mittels einer Aktionskarte an, die im Internet unter www.guenzburg.de/100baeumefuerguenzburg/ zu finden ist. Aus einer Liste mit 30 Klimabäumen können sich die Menschen den für ihren Garten geeigneten Baum aussuchen — egal ob Kugelahorn, Stadtlinde, Apfeldorn, Hopfenbuche oder Traubenholunder. In der Partnerbaumschule Haage in Leipheim gibt es die passende Beratung für den jeweiligen Einzelfall.

Der Baum-Gutschein beläuft sich auf maximal 100 Euro

Sobald die Zusage von der Stadt samt Gutschein erfolgt, kann der Baum im Aktionszeitraum vom 25. September bis 30. November 2023 bei der Baumschule Haage in Leipheim abgeholt werden. Pro Grundstück ist die Abgabe eines Baumes möglich. Übersteigt der gewünschte Baum den Wert von 100 Euro, kann dies mit einer Zuzahlung des Bürgers ergänzt werden. Liegt der Wert des Baumes darunter, freuten sich noch andere Bürger über einen Baum, erklärt Hengeler.

Wie hoch die Nachfrage sein wird, vermag Vorstandsvorsitzender Gastl nicht abzuschätzen. Sollte sie etwas höher sein als das Angebot, "ist es gut möglich, dass wir noch etwas aufstocken". Hermann Haage von der Baumschule zitiert den chinesischen Philosophen Konfuzius mit den Worten "Wer Bäume pflanzt, wird den Himmel gewinnen." Bäume seien etwas fürs Leben. Auch die Kinder und Enkel haben daran Freude, und man wird sich ein Leben lang daran erinnern, was es mit dem Baum im Garten auf sich hat.