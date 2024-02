Güssenprinzenpaar aus Leipheim besucht die GZ-Redaktion

Das Güssenprinzenpaar auf Stippvisite in der Redaktion der Günzburger Zeitung: Neben frischen Krapfen hatte es noch eine viel wichtigere Aufmerksamkeit dabei.

Hohen Besuch erwarteten die Redakteurinnen und Redakteure der Günzburger Zeitung am Rußigen Freitag. Das Güssenprinzenpaar aus Leipheim stattete samt Hofstaat und Vertretern des Elferrates einen Besuch ab und brachte während des Faschingsendspurtes eine gehörige Portion guter Laune mit in die Redaktionsräume. Redaktionsleiterin Rebekka Jakob begrüßte die Regenten, Prinzessin Katharina I. und seine Tollität Thomas III. "Wir haben uns schon wahnsinnig auf Euren Besuch gefreut, ein Prinzenpaar in der Redaktion, das hat man nicht oft." Nach geselligem Beisammensein waltete das Prinzenpaar seines Amtes und verlieh den Faschingsorden des Leipheimer Haufen an die Redakteurinnen und Redakteure. Die nächsten Tage heißt es "auf in den Endspurt". Besonders freut sich das Prinzenpaar schon auf den Rosenmontagsumzug in Hennef bei Bonn, zudem es von der befreundeten Partner-Faschingsgesellschaft aus dem Rheinland eingeladen wurde. "Wir wollen die nächsten Tage einfach nur genießen", sagte das Güssenprinzenpaar.