Haushaltsberatungen: Das sagen die Fraktionen zu den Finanzen in Günzburg

Plus Nicht alle Stadtratsmitglieder stimmen dem Haushalt 2024 zu. So positionieren sich die Fraktionen zum Zahlenwerk.

Der Günzburger Haushalt 2024 ist verabschiedet - doch nicht alle Ratsmitglieder konnten dem gemeinsam erarbeiteten Zahlenwerk zustimmen. So haben sich die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zum Haushalt 2024 geäußert: