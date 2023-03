Günzburg

vor 55 Min.

Legoland plant schon den nächsten Themenbereich

Plus In Günzburg könnte in nicht allzu ferner Zukunft die nächste Baumaßnahme starten. Der Stadtrat hat sich zudem mit dem Thema Verkehr und Beleuchtung beschäftigt.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Momentan wird im Legoland Günzburg mit Hochdruck an dem neuen Themenbereich Lego Mythica gearbeitet, schließlich ist es bis zur Eröffnung am 25. März nicht mehr lang hin. Bis 2024 werden im Feriendorf zudem ein neues Restaurant für bis zu 500 Personen sowie ein Hotel für 320 Gäste entstehen. Nun wurde bekannt, dass im Legoland in nicht allzu ferner Zukunft noch mehr passiert: Es ist ein weiterer Themenbereich geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen