Leonie Seitz ist die beste Vorleserin im Landkreis Günzburg

Die Siegerin des Kreisentscheids im Vorlesewettbewerb der 6. Klassen kommt vom Ringeisen-Gymnasium Ursberg. Sie vertritt den Landkreis beim Bezirksentscheid.

Mit dem 2011 vielfach ausgezeichneten Jugendroman „Erebos“ von Ursula Poznanski gewann Leonie Seitz vom Ringeisen-Gymnasium Ursberg in der Stadtbücherei Günzburg den Kreisentscheid der 6. Klassen. In der ersten Runde des Vorlesewettbewerbs lasen 14 Schülerinnen und Schüler zunächst aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die Jury bewertete insbesondere Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl. „Natürlich fließt in die Bewertung ein, ob jemand flüssig aus einem Buch für Sechsjährige oder für Jugendliche vorliest“, erklärt die Leiterin der Stadtbücherei, Angelika Gathemann-Schnelle. Die Wahltexte handelten in diesem Jahr oftmals von Gestaltenwandlern, also von Menschen, die die Gestalt von Tieren annehmen können.

Der Wettbewerb soll Kinder für das Lesen begeistern

Die fünfköpfige Jury bildeten dieses Jahr die beiden Jugendreferentinnen des Stadtrats, Ursula Seitz und Margit Werdich-Munk, Andrea Rübel von der Buchhandlung Hutter, Museumsleiter Raphael Gerhardt und Johanna Hofgärtner, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Günzburg. Siegerin Leonie Seitz überzeugte nicht nur bei der selbst ausgewählten Textpassage, sondern auch beim Fremdtext. Hierbei lasen alle Schülerinnen und Schüler drei Minuten aus „WilderReich“ von Amanda Foody.

Bereits zum 64. Mal wird der Lesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Wie in den Vorjahren traten bundesweit etwa 7000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aller Schulformen an. (AZ)