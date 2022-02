Günzburg/Memmingen

Bei drogenabhängigem Günzburger wird mehr als ein Kilo Heroin sichergestellt

Plus Ein Günzburger saß in U-Haft, seit bei ihm über ein Kilo Heroin entdeckt wurde. Der Prozess zeigt, dass die Polizei ohne seine Hilfe das meiste nicht gefunden hätte.

Von Christian Kirstges

Einen florierenden Handel mit Heroin in größeren Mengen hat ein Mann aus Günzburg betrieben. Gegen den 1972 geborenen Deutschen, einen Frührentner, ist jetzt vor dem Landgericht Memmingen verhandelt worden, nachdem Drogen bei ihm gefunden worden waren. Es geht um unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz in nicht geringer Menge. Seit dem 22. Mai 2021 saß er in Untersuchungshaft – zunächst kurz in Stadelheim und seither in Kempten. Am 21. Mai war er festgenommen worden.

