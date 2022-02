Paketfahrer soll im Kreis Günzburg teure Tablets gestohlen haben

Plus Auf dem Weg vom und zum Günzburger Postfrachtzentrum hat ein 34-Jähriger wohl viele Elektronikgeräte verschwinden lassen. Vor Gericht hüllt er sich in Schweigen.

An die 90 hochwertige Telekommunikationsgeräte im Gesamtwert von gut 53.000 Euro soll ein Paketfahrer bei seinen Touren vom und zum Günzburger Postfachzentrum gestohlen haben. Über deren Verbleib hüllte sich ein 34-Jähriger vor dem Schöffengericht in Schweigen. Lediglich einen kleinen Teil der Fälle räumte er ein. Weil weitere Zeugen, darunter der Käufer eines der Smartphones im Prozess aussagen sollen, wurde er vorläufig ausgesetzt.