PD Dr. Eugen Zizer wird ab Herbst Chefarzt an den Kreiskliniken

Der 46-jährige Facharzt soll die Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie in den Kliniken Günzburg und Krumbach leiten.

Zum 1. September 2023 konnten die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach mit PD Dr. med. Eugen Zizer einen hervorragenden neuen Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie gewinnen. Zizers Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen sowie in der Hepatologie (Leberheilkunde) und der diagnostischen und interventionellen Endoskopie.

Der 46-jährige ist Facharzt für Innere Medizin sowie Facharzt für Gastroenterologie und bringt langjährige Erfahrung in allen diagnostischen und interventionellen Verfahren der gastrointestinalen Endoskopie, Notfallendoskopie und zusätzlich in der interventionellen Hepatologie mit. Das Spektrum reicht dabei von gutartigen, entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes wie Magenschleimhautentzündung, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Gallensteinleiden bis hin zu gut- und bösartigen Tumoren des Magen-Darm-Traktes, der Leber, der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse.

Zizer war 18 Jahre lang an der Uniklinik in Ulm tätig

Zizer studierte am Universitätsklinikum Heidelberg Medizin, wo er 2007 seine Promotion erhielt. Darüber hinaus besitzt er einen Master of Health Business Administration. Derzeit ist PD. Dr. Zizer als Oberarzt und Leiter für den Schwerpunkt Hepatologie an der Klinik für Innere Medizin I im Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Ulm tätig.

Klinikvorstand Robert Wieland sagte: „Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Zizer eine hochkarätige Nachbesetzung der Chefarztposition im Bereich der Gastroenterologie gefunden zu haben – er wird ab Herbst beide Klinikstandorte im Landkreis Günzburg verstärken. Mit Herrn Dr. Zizer kommen viele gute und neue Ideen zu den Kreiskliniken, seine medizinischen Ansätze passen hervorragend zu unseren Klinikstandorten in Krumbach und Günzburg. Er wird die hochwertige Versorgung der Landkreisbürger in enger fachlicher Kooperation mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen weiterführen“, verspricht Vorstand Robert Wieland.

Gemeinsame Therapieentscheidungen und Gespräche auf Augenhöhe

Zizer ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Ulm. Der neue Chefarzt freut sich auf den Wechsel in den Landkreis Günzburg: „Mir fällt der Abschied aus der Uni-Klinik Ulm sicherlich nicht leicht – nach achtzehn Jahren Tätigkeit an einem Standort entsteht nicht nur eine berufliche, sondern auch persönliche Bindung an die Klinik und die hier tätigen Menschen. Dafür sehe ich wiederum in meiner neuen ärztlichen Tätigkeit an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach eine große Chance und Herausforderung. Ich setze auf Teamwork und Kollegialität sowohl auf der ärztlichen als auch auf der pflegerischen Ebene und freue mich darauf, die Teams an beiden Klinikstandorten kennenzulernen.“

Ein gutes Miteinander mit den niedergelassenen Ärztinnen und Kollegen ist Zizer genauso wichtig wie der direkte und offene Kontakt zu den Patienten: „In der modernen Medizin können und wollen wir einerseits technisch immer mehr möglich machen. Andererseits sollte aber auch das Zuhören und die Zuwendung zu den Menschen genauso bedeutsam sein und ist für mich extrem wichtig. Die beste Behandlungsbasis ist es, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten Therapieentscheidungen zu treffen und auf Augenhöhe zu sprechen – genau so werde ich das zukünftig in Krumbach und Günzburg handhaben.“ (AZ)