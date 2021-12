Post will Standort Günzburg mit großer Sortieranlage erweitern

Plus Das Günzburger DHL-Paketzentrum südlich der A8 soll seine Kapazitäten ausbauen. Was auf dem acht Hektar großen Areal alles geplant ist.

Fast 27 Jahre gibt es das Postfrachtzentrum in Günzburg nahe des Legolands bereits, im Januar 1995 wurde es eingeweiht. Der Standort südlich der A8 soll nach den Vorstellungen des Unternehmens langfristig gesichert werden, deswegen plant die Post die Erweiterung der dortigen Sortierkapazitäten. Das soll unter anderem mit einem Neubau geschehen.