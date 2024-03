Günzburg

vor 47 Min.

Radlerin stößt mit betagtem E-Bike-Fahrer zusammen: Tödlicher Unfall vor Gericht

Plus Eine Radfahrerin übersieht in Günzburg einen Senior - der stürzt in der Folge von seinem E-Bike und stirbt. So schätzt das Amtsgericht Günzburg den Fall ein.

Von Wolfgang Kahler

Im Oktober vergangenen Jahres hatte eine 30-jährige Ehefrau und Mutter ein schreckliches Erlebnis: Die Radlerin kollidierte mit dem E-Bike eines 95-Jährigen. Der Mann stürzte und starb wenige Tage später. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Günzburg verhandelt. Die junge Frau war wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Gegen den entsprechenden Strafbefehl hatte die 30-Jährige mit ihrem Verteidiger Mihael Milosevic ( Ulm) Einspruch eingelegt, weshalb es jetzt zur Verhandlung kam. Die Frau war am 11. Oktober laut Anklage mit ihrem Fahrrad in der Egelseegasse aus einer Hofeinfahrt gekommen. Dabei sei sie in zu großem Bogen, ohne anzuhalten auf die Straße gefahren und einen anderen Radler übersehen. Der Senior fuhr mit seinem E-Bike bergab, beide Räder berührten sich – mit schlimmen Folgen. Der 95-Jährige erschrak, konnte sein Gleichgewicht nicht halten und stürzte. Er erlitt Rippenbrüche mit einer Lungeneinblutung, die drei Tage später zum Tod führten.

