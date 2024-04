Tourist-Information in Günzburg feiert 25. Geburtstag

Mit der Zusage für das Legoland wurde auch die Tourist-Information in Günzburg ins Leben gerufen. Nun feiert diese ein Jubiläum – mit einem Gewinnspiel.

Im September 1999 erhielt die Große Kreisstadt Günzburg vom dänischen Lego-Konzern die Zusage, dass der weltweit vierte Legoland-Park nach Schwaben kommen wird. Am 17. Mai 2002 war es dann soweit: Das Legoland Deutschland Resort eröffnete seine Pforten. Das bis dahin in einem touristischen Dornröschenschlaf dahindämmernde Günzburg wurde auf einmal zum Ziel zahlreicher Gäste aus aller Welt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Stadtverwaltung reagierte auf dieses vermehrte Besucheraufkommen und installierte eine Tourist-Information. Deren Eröffnung jährt sich heuer zum 25. Mal.

"Die Mitarbeiter der Tourist-Information Günzburg-Leipheim sind oft die ersten Ansprechpartner für Gäste aus aller Welt. Mit ihrer Arbeit trugen und tragen auch sie dazu bei, dass der Tourismus ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor für unsere Region geworden ist", würdigt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Arbeit der Tourist-Information. In der Anfangszeit war der postalische Versand von Informationen zu Legoland und zu Unterkünften in Günzburg und der Umgebung die Hauptaufgabe der Mitarbeiter.

Seit 2004 haben Leipheim und Günzburg eine Tourist-Information

"Wir vermittelten unseren Gästen schon damals Unterkünfte in der Region. Die Suche nach dem passenden Zimmer oder Ferienwohnung lief damals über das Telefon ab", erzählt Christine Gorzitze. Die ehemalige Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim entwarf auch den ersten Günzburger Stadtprospekt. Im Jahr 2004 entschlossen sich die Städte Günzburg und Leipheim dazu, künftig eine gemeinsame Tourist-Information zu unterhalten. Neue Räume im Rathaus am Schloßplatz wurden im Jahr 2005 bezogen.

"Die Aufgaben einer Tourist-Information haben sich im Verlauf von zweieinhalb Jahrzehnten natürlich grundlegend verändert", erklärt Anja Hauke, aktuelle Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim. Waren Informationsgespräche im direkten Kontakt oder telefonisch vor 20 Jahren noch deutlich die Mehrzahl, sind Anfragen und entsprechende Antworten per E-Mail heute beinahe schon die Regel. "Aber trotz vieler digitaler Angebote, kommen zahlreiche Gäste, aber auch Menschen aus Günzburg und der Umgebung zu uns in die Tourist-Information und informieren sich", sagt Anja Hauke und freut sich über viele Besucher.

Die Tourist-Information bietet unterschiedliche Services an

Im Verlauf von 25 Jahren wurde das touristische Angebot immer weiter ausgebaut. "Unser Motto lautet: Schön, dass Sie da sind! In unserer Tourist-Information finden Sie alles, was den Besuch in unserer sehenswerten Stadt unvergesslich macht", erklärt Hauke. Das Service-Portfolio der Tourist-Information ist breit gefächert. Dazu gehören unter anderem die Organisation von Stadtführungen, der Verleih von E-Bikes, Informationen zu Ausflugstipps oder Radtouren in der Region, die kostenlose Zimmervermittlung und der Verkauf von Souvenirs.

Zum 25. Geburtstag der Tourist-Information organisiert die Große Kreisstadt es ein großes Gewinnspiel. Zahlreiche Unternehmen aus Günzburg haben Preise für dieses Jubiläums-Quiz gespendet. Außerdem lädt die ehemalige Leiterin der Tourist-Information Christine Gorzitze am Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr und am Samstag, 31. August, um 14 Uhr zu Rundgängen durch die Geschichte des Tourismus in Günzburg ein. Kostenlose Tickets für die Jubiläums-Führungen und die Möglichkeit zur Online-Teilnahme am Jubiläums-Quiz gibt es unter www.guenzburg-tourismus.de. Die Tourist-Information ist per E-Mail unter info@tourismus.guenzburg.de oder per Telefon unter 08221/200 444 zu erreichen. (AZ)