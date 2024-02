Unfall in Günzburg: Autofahrerin kracht auf bremsendes Auto

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich im Günzburger Stadtteil Nornheim ein Unfall ereignet. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen in Ettenbeuren ereignet. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilt, musste ein 20-jähriger Autofahrer an der Einmündung der Sankt-Erhard-Straße in die Staatsstraße 2028 im Stadtteil Nornheim abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug abbog. Eine nachfolgende 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 20-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)