Volksfest in Günzburg: Rückkehr zum Feuerwerk?

Plus Vergangenes Jahr gab es erstmals eine Lasershow, die bei vielen Besuchern aber nicht gut ankam. Nun überlegt die Stadt, was künftig angeboten wird.

Das Volksfest in Günzburg lockt jedes Jahr - vorausgesetzt es ist gerade keine Corona-Pandemie - Tausende Besucher in die Große Kreisstadt. Vergangenes Jahr fand bei größtenteils strahlendem Sonnenschein die 70. Auflage statt und es gab viele positive Rückmeldungen. Als rundum gelungenes Volksfest bezeichnete es Volksfestmanagerin Georgine Fäßler, die Polizei sprach von einem im Großen und Ganzen ruhigen Volksfest und das BRK nannte es grundsätzlich unaufgeregt. Auch von Besucherseite gab es viel Lob - außer in einem Punkt: der Lasershow. Nun gibt es Überlegungen, davon wieder abzurücken.

