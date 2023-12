Gundremmingen

Ein „Büchlein“ über die Gundremminger Franziskuskapelle

Plus Ruhestandspfarrer Richard Harlacher beschreibt in seinem Buch mit zahlreichen Bildern die Entstehung Entstehung der Gundremminger Franziskuskapelle.

Von Peter Wieser

Bevor die eigentliche Sitzung des Gundremminger Gemeinderats am Donnerstag begann, hatte Bürgermeister Tobias Bühler an einen besonderen Gast das Wort übergeben: Ruhestandspfarrer Richard Harlacher.

Seit langem fertigt der passionierte Fotograf jedes Jahr einen Kalender mit Motiven aus Gundremmingen, der näheren Umgebung wie auch aus „Pfarrers Garten“ an. Zu der Sitzung hatte Pfarrer Harlacher für Bürgermeister, Rätinnen und Räte nicht nur ein handsigniertes Exemplar mitgebracht, sondern auch das von ihm verfasst Büchlein, welches es vorstellte. Mit zahlreichen Bildern ist darin die Franziskuskapelle und das dreidimensionale Steinkreuz am Ortseingang von Gundremmingen von Offingen kommend beschrieben. Die Franziskuskapelle stehe nun seit mehr als elf Jahren an ihrem Platz und er habe seit langem mit dem Gedanken dazu gespielt, so der Ruhestandspfarrer. Ihm sei wichtig, dass man die Entstehungsgeschichte kenne und diese nicht in Vergessenheit gerate. Es wolle damit auch Danke sagen, dass er so lange Zeit in Gundremmingen habe wirken dürfen und nach 55 Jahren jetzt als Ruhestandspfarrer dort lebe.

