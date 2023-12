Gundremmingen

Gundremmingen gibt grünes Licht für Solarpark

Plus Der Gemeinderat fasst einen Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Gundremminger Flur. Auch um Straßensanierungen ging es bei der Sitzung.

Die RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der RWE AG Essen, beabsichtigt, zwischen Gundremmingen und Lauingen einen großflächigen Solarpark zu errichten. Anfang Dezember wurde das Projekt, bei dem es auch eine Bürgerbeteiligung geben soll, in der Lauinger Stadthalle vorgestellt. Am Donnerstag war das Vorhaben Thema im Gundremminger Gemeinderat.

Ein Teil der Fläche, etwa zehn Hektar, befindet sich auf Gundremminger Flur, womit die Gemeinde Gundremmingen dort auch die Planungshoheit hat. Das Unternehmen hat für die Fläche in Gundremmingen, wie auch für die auf Lauinger Flur, wo die Stadt Lauingen zuständig ist, die Einleitung des Bauleitplanverfahrens beantragt. Der Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit der Bezeichnung „Solarpark-Gundremmingen“ und für die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte in der Sitzung in Gundremmingen einstimmig.

