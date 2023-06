Gundremminger feierten 40 Jahre Partnerschaft mit Ahuillé

60 Gäste aus Frankreich waren vier Tage zu Gast. Zurück bleiben viele gemeinsame Erlebnisse, eine neue Sitzbank und Spuren in Beton.

40 Jahre Partnerschaft Gundremmingen Ahuillé, das bedeutet auch 40 Jahre gelebte Freundschaft. Darum wurde am Jubiläumswochenende vom 18. bis 21. Mai 2023 gefeiert. Viele Bürgerinnen und Bürger trugen dazu bei, dass das 40. Jährige Partnerschaftsjubiläum so erfolgreich war. Gemeinsam mit etwa 60 französischen Gästen aus Ahuillé haben die Gundremminger drei erlebnisreiche Tage in und um Gundremmingen verbracht.

Gundremminger Bürger feierten 40 Jahre Partnerschaft mit Gästen aus Ahuillé und verewigten sich in Beton. Foto: Bühler

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst wurden die Gäste im Kulturzentrum begrüßt, bevor sie ihre Quartiere in den einzelnen Gastfamilien bezogen. Am Freitag ging es mit zwei Bussen nach Augsburg. Dort lernten die Gäste sowohl die kulturelle, als auch die kulinarische Seite von Schwaben kennen. Bei einer Stadtführung wurden die Sehenswürdigkeiten in Augsburg erklärt. Nachdem das prachtvolle Rathaus, der Goldene Saal, die Fuggerei, sowie die idyllischen Lechkanäle bestaunt wurden, blieb noch Zeit zum Bummeln und „shoppen“ in der Stadt. Nach einer Brauereibesichtigung in der Riegele Brauwelt ließen die Familien den Abend im Wirtshaus gemütlich ausklingen.

Festabend mit Blasmusik in Gundremmingen verbindet die Freunde

Am Samstag stand der Festabend im Auwald-Sportzentrum mit Blasmusik und tollem Essen auf dem Programm. Als Erinnerung an das besondere Wochenende haben sich alle Beteiligten am Sonntagvormittag noch künstlerisch betätigt. Im Bauhof Gundremmingen konnte jede Familie eine Erinnerungstafel in Beton gießen und sich „verewigen“. Die Kunstwerke werden dann als Mosaik zusammengefügt und über der neuen „Partnerschaftsbank“ am Mehrgenerationenhaus angebracht. Die Gundremminger freuen sich schon auf weitere viele Begegnungen mit ihren französischen Freunden, sowohl in Gundremmingen als auch in Auhillé. (AZ)