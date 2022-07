Nivelliergerät aus einer Scheune in Haldenwang gestohlen

In Haldenwang wurde in eine Holzscheune eingebrochen und ein Werkzeug gestohlen. Wer kann Hinweise geben?

Nach einem Einbruch und Diebstahl in Haldenwang sucht die Polizei in Burgau Zeugen und Zeuginnen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in eine Holzscheune in der Von-Freyberg-Straße in Haldenwang eingebrochen. Die bisher unbekannten Personen knackten ein angebrachtes Zahlenschloss und entwendeten ein Nivelliergerät im Wert von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)