Dieser Einbruch hat sich nicht gelohnt: Unbekannte Personen brechen im Dorfladen Haldenwang ein, doch es gab nichts zu holen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Burgau sucht Zeugen eines Einbruchs in den Dorfladen von Haldenwang. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten bislang unbekannte Personen zwischen 3.30 Uhr und 4.55 Uhr die beiden Eingangstüren auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Sie entwendeten laut Polizei lediglich eine leere Geldschublade. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)