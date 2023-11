Der VfL Günzburg stürzt den Bayernliga-Spitzenreiter

Nach einer phänomenalen Vorstellung jubeln die Weinroten in Regensburg. Die Karten in der Handball-Bayernliga sind jetzt auf jeden Fall neu gemischt.

Die Handballer des VfL Günzburg haben ihren schwachen Saisonstart endgültig hinter sich gelassen. Mehr noch: Der überraschende 37:34 (15:15)-Erfolg beim bisherigen Spitzenreiter SG Regensburg bringt die Weinroten urplötzlich wieder zurück ins Titelrennen. Noch ist der Weg nach oben weit – aber wenn die Jungs von Trainer Stephan Hofmeister die aktuelle Form halten können, ist alles drin. Klar ist aber auch, dass sich der VfL in dieser Runde keine weiteren Krisen leisten darf.

Stephan Jahn fehlt

Mit nagelneu beklebtem Bus, aber auch mit arg gemischten Gefühlen waren die Weinroten in die Domstadt Regensburg gefahren. Es fehlte zum einen der einzige etatmäßige Rückraum-Rechts Stephan Jahn, der auch in der Abwehr eine wichtige Rolle spielt, studienbedingt. Zum anderen wartete der noch ungeschlagene Tabellenführer auf die Westschwaben.

Drei Wochen bereitete deren Trainer Sandro Jooß seine Spieler auf die enorm schwierige Aufgabe vor. Sogar samstags wurde in dieser punktspielfreien Phase trainiert, ein Test gegen den TSV Ottobeuren eingeschoben. Ganz am Ende hatte sich der Aufwand gelohnt. Denn die Günzburger konnten in entscheidenden Phasen mehrfach eine Energieleistung abrufen. Ihre Aufholjagd wurde letztlich verdientermaßen belohnt.

Adler zeigen, warum sie oben stehen

Zu Spielbeginn freilich bewiesen erst einmal die gastgebenden Adler, warum sie bisher ganz oben standen. Der torhungrigste Rückraum der Liga war von den Schwaben kaum aufzuhalten. Mit entschlossenen Kreuzbewegungen nahmen die SG-Asse die VfL-Deckung ein um das andere Mal auseinander. Günzburgs Youngster Kilian Weigl, der für Stephan Jahn in die Innenverteidigung gekommen war, gab alles, konnte die wuchtigen Gegner aber nicht aufhalten.

Als später Yannick Meye die Position des vorgezogenen Abwehrspielers übernahm und Alexander Jahn eingewechselt wurde, begann das Defensivsystem ein wenig stabiler zu werden. Zunächst wurde aber der Gegenstoß vernachlässigt und einige Würfe verfehlten ihr Ziel. Ein hoher Anfangs-Rückstand war die Folge.

Immerhin gab es vorne genügend Räume, immer wieder kamen die Schwaben in günstige Wurfpositionen. Mit Nicolai Jensen und Kilian Weigl spielten im Angriff meist zwei Spielmacher gleichzeitig, das verlieh dem Spiel der Weinroten Kreativität und Spielfluss. Michael Jahn stellte sein Visier immer besser ein und traf mit zunehmender Spieldauer aus allen Lagen oder setzte die Kreisläufer gut ein. Plötzlich wurde seitens der Gäste auch die Gegenstoßmaschine angeworfen. Der VfL holte Tor um Tor auf. Bereits zur Halbzeit stand es unentschieden.

Tüfteln in der Kabine

In der Pause musste erst neu getüftelt werden, wie man das VfL-Spielsystem am Laufen halten könnte. Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Jooß-Schützlinge den Druck dann aber weiter erhöhen. David Pfetsch machte wichtige Gegenstoßtore, fast jeder Wurf der zielstrebigen VfL-Schützen fand ins Eckige.

Die Adler stürzten ab, konnten kaum wechseln, mussten vielleicht auch ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen und so enteilten die willensstarken Gäste. Egal, was Trainer Kai-Uwe Pekrul versuchte, die Günzburger Angreifer wussten eine Antwort.

In den letzten zehn Minuten der Auseinandersetzung schien der einstige Tabellenführer entnervt, warf unvorbereitet und verzweifelt. Jetzt auch immer einmal weit neben oder über das Tor. Ein sicheres Zeichen, dass den Günzburgern an diesem Tag nichts mehr passieren konnte.

Seltenes Lob von Trainer Hofmeiter

Die durften sich nach der Begegnung viel Lob anhören. Chefcoach Stephan Hofmeister entfleuchte sogar das Wort „Phänomenal“ – eine von ihm höchst selten verwendete verbale Streicheleinheit. (AZ)

VfL Günzburg: Bieber, Lohner, Langhans; Pfetsch (6), Meye (1), M. Jahn (10), Telalovic, A. Jahn (2/1), Jensen (3), Heisch, Dragicevic (1), Schmidt, Jäger (5), Scholz, Weigl (9/3)