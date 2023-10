Erster Heimsieg: Ist das der Befreiungsschlag für den VfL Günzburg?

Handball-Bayernligist VfL Günzburg bezwingt Angstgegner TSV Allach. Stephan Jahn bekommt ein Sonderlob. Ein Neuzugang in ungewohnter Rolle ist bester Werfer.

Aggressiv und diszipliniert, abwehrstark und torgefährlich – dank dieser Qualitäten haben die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg im dritten Anlauf nun ihr erstes Heimspiel der aktuellen Saison gewonnen. Auch das Punktekonto der Weinroten ist nun zum ersten Mal positiv. Das sollte Ruhe und Sicherheit für die kommenden Aufgaben und auch für die nun anstehende, zwei Wochen dauernde Spielpause geben. Andererseits verdeutlichte das 31:26 (17:15) gegen den TSV Allach, warum die Günzburger aktuell nicht zu den absoluten Spitzenteams zählen.

Spielerisch mäßige Auseinandersetzung

Die Punkte gegen den Angstgegner holten die Gastgeber nach einem erstaunlich mäßigen Spiel. Groß war im Vorfeld der Respekt gewesen, hatte man in der zurückliegenden Saison doch drei von vier Spielen verloren. Zudem traten die Münchner im letzten Heimspiel vor der Fahrt nach Günzburg trotz hohen Anfangsrückstands, der später in einen Sieg umgemünzt wurde, sehr souverän auf. Und dann fehlte aufseiten der Weinroten auch David Pfetsch, der studienhalber in den USA weilt.

Für ihn begann Kilian Weigl, nach seinem Lippen-Cut wieder einsatzfähig, auf Linksaußen. Und der Neuzugang traf auch von da. Mit acht Toren, davon vier Siebenmetern, wurde er erneut bester VfL-Torschütze.

Die Anfangsminuten gehörten den Günzburgern. Schnell stand es 3:0, sogar der Gegenstoß früherer Jahre blitzte hier einsam auf. Allachs Philipp Batzer erzielte für seine Farben in der fünften Minute den ersten Treffer zum 3:1.

Vielarmige Abwehr beim VfL Günzburg

Gestützt auf eine vielarmige Abwehr mit den erneut starken Innenverteidigern Stephan und Michael Jahn, Yannick Meye und Daniel Jäger, konnte Günzburg den Vorsprung über 6:3, 7:4 und 8:5 einige Zeit halten. Der VfL leistete sich anschließend zu viele Fehlwürfe, die Oberbayern waren am Drücker. Vincent Auer gelang der erste Anschluss zum 8:7 und beim 11:11 (22.) war die Begegnung – wie von VfL-Chefcoach Stephan Hofmeister erwartet – ausgeglichen. Günzburgs Torwart Patrick Bieber geriet nun mehr und mehr in den Mittelpunkt des Geschehens, parierte in dieser Phase unter anderem einen Siebenmeter. So erarbeiteten sich die Weinroten wieder Vorteile, auch weil Nicolai Jensen vorne geschickt Regie führte, selbst traf und seine Teamgefährten wunderbar anspielte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde trotz bester Chancen erst einmal verworfen. Immerhin spannend war es. Gäste-Handballer Fynn Lühr gelang per Siebenmeter einmal mehr der Anschluss; 20:19 stand es (40.).

Dann fiel die Vorentscheidung. Zuerst verwandelte Beni Telalovic ein schwieriges Ding aus arg spitzem Winkel zum 21:19. Danach gelang ein 3:0-Tore-Lauf im Überzahlspiel – ganz so, wie es sich Trainer wünschen. Die ausgezeichneten Schiedsrichter Markus Spegele und Daniel Weineck notierten in der 44. Minute ein 24:19. Der TSV versuchte, verlorenes Terrain durch das Installieren des siebten Feldspielers zurück zu erobern. Kapital konnte daraus allerdings nicht geschlagen werden. Yannick Meye, der hinten wie vorne eine bärenstarke Partie absolvierte, traf zum 27:21 (50.). Es war der deutlichste Abstand.

Vorsprung verwaltet

Danach wurde viel verwaltet und nicht mehr viel gelaufen. Wenigstens das Ergebnis stimmte. Ein Sonderlob gab es von VfL-Trainer Sandro Jooß für Stephan Jahn, der mit höchstem, aber auch fairem Abwehreinsatz die Allacher Rückraum-links-Position zur Verzweiflung brachte.

Was Hofmeister angenehm auffiel: „Insgesamt gab es nur eine Zeitstrafe gegen die Günzburger. Das spricht für die Abwehr – und die Schiedsrichter.“ (AZ)

VfL Günzburg Lohner, Bieber, Langhans; Meye (5), M. Jahn (5), S. Jahn (3), Telalovic (1), A. Jahn, Jensen (5), Heisch (2), Schmidt, Jäger (1), Scholz (1), Weigl (8/4)